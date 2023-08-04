Для мигрантов в России составили памятку — 10 простых советов

В связи фактически с полной культурной дезадаптацией приезжих тг-канал Обыкновенный царизм составил памятку для иностранных специалистов — для тех, кто еще не успел усвоить разницу между своей страной и нашей.
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