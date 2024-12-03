В России назвали тревожной ситуацию в Южной Корее. Как там развивались события после введения военного положения?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее. 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране якобы ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве.
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