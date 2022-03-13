Изидор о 2 голах в 2 играх РПЛ: «В России мне комфортно. Чувствую себя как рыба в воде»

Вильзон Изидор оценил свою результативность в РПЛ, где в 2 первых играх он забил 2 гола. Форвард «Локомотива» дал комментарий после матча с ЦСКА (1:2).

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