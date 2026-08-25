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Царьград

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Мишустин призвал активнее вовлекать неиспользуемые активы в экономику

Мишустин призвал активнее вовлекать неиспользуемые активы в экономику

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росимущества Вадимом Яковенко подчеркнул важность эффективного управления государственной собственностью и активного вовлечения в экономику неиспользуемых активов для повышения благосостояния россиян.

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