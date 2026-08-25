Мишустин призвал активнее вовлекать неиспользуемые активы в экономику

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росимущества Вадимом Яковенко подчеркнул важность эффективного управления государственной собственностью и активного вовлечения в экономику неиспользуемых активов для повышения благосостояния россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии