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FT: арестованные Западом яхты россиян атаковали сквоттеры и диверсанты

FT: арестованные Западом яхты россиян атаковали сквоттеры и диверсанты

Лондон, 21 июля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Большинство арестованных в западных странах яхт, принадлежащих россиянам, по прошествии двух лет не были проданы на аукционах, как предполагалось, а продолжают стоять в портах, подвергаясь попыткам диверсий и проникновения сквоттеров, пишет британская газета Financial Times (FT).

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