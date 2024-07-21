FT: арестованные Западом яхты россиян атаковали сквоттеры и диверсанты

Лондон, 21 июля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Большинство арестованных в западных странах яхт, принадлежащих россиянам, по прошествии двух лет не были проданы на аукционах, как предполагалось, а продолжают стоять в портах, подвергаясь попыткам диверсий и проникновения сквоттеров, пишет британская газета Financial Times (FT).