Полная отмена заказов с 3 марта, что ждет покупателей на Wildberries, AliExpress и Ozon Юлия ЧелкановаС 3 марта 2025 года на популярных онлайн-платформах Wildberries, AliExpress и Ozon ожидаются серьезные изменения, которые могут повлиять на миллионы покупателей.