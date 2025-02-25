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Полная отмена заказов с 3 марта, что ждет покупателей на Wildberries, AliExpress и Ozon

Полная отмена заказов с 3 марта, что ждет покупателей на Wildberries, AliExpress и Ozon

Полная отмена заказов с 3 марта, что ждет покупателей на Wildberries, AliExpress и Ozon Юлия ЧелкановаС 3 марта 2025 года на популярных онлайн-платформах Wildberries, AliExpress и Ozon ожидаются серьезные изменения, которые могут повлиять на миллионы покупателей.

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