ВТБ определил регионы лидеры банковских цифровых услуг Сибири

Согласно проведенному исследованию, доля активных пользователей мобильного банка по отношению к общему числу жителей региона выше всего в Новосибирской области -15%, кроме этого, как отметили в пресс-службе банка область также стала лидером в СФО и по приросту клиентов цифровых каналов +27% за год.