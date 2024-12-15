Эксперт ЕС по внешней политике опасается новой гражданской войны в Сирии

Об опасности начала новой гражданской войны в Сирии предупредил глава внешней политики парламента ЕС Дэвид Макаллистер и призвал Европейский союз сохранять бдительность, 15 декабря пишет немецкая медиагруппа Funke.
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