К середине века свалки займут один процент площади России

К 2050 году свалки могут занять почти процент территории России. Такой вариант развития экологического климата в стране вполне реален, если не ликвидировать нелегальные свалки и отказаться от внедрения раздельного сбора мусора.
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