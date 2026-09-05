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Военное обозрение

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Защищать города от БПЛА смогут даже с категорией «Д»: Путин поддержал инициативу

Защищать города от БПЛА смогут даже с категорией «Д»: Путин поддержал инициативу

Полностью непригодных к военной службе могут вернуть в строй в особой роли.

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