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Мода и Шоу-бизнес

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Звезда «Дома-2» Тигран Салибеков обратился к сыновьям на фоне скандала с Юлией Колисниченко: «Все забудем»

Звезда «Дома-2» Тигран Салибеков обратился к сыновьям на фоне скандала с Юлией Колисниченко: «Все забудем»

Многодетный отец Тигран Салибеков сейчас занят воспитанием младшего сына от Виктории Лысковец. Однако мужчина не прочь коммуникации и со старшими детьми, которых против него, по его словам, настроила бывшая жена Юлия Колисниченко.

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