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Татар-информ

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Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох

Татарстан в этом году впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров на пресс-конференции в «Татар-информе».

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