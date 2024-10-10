Татарстан впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох

Татарстан в этом году впервые экспортировал в Китай пшеницу и горох. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров на пресс-конференции в «Татар-информе».