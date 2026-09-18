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Журнал «Профиль»

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Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon со своей территории

Россия потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon со своей территории

Россия 3 сентября направила японской стороне в Москве и Токио ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских наземных комплексов Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности.

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