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Царьград

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"Не вода, а другая субстанция": Отдыхающие пожаловались на разгул ротавируса в Сочи

"Не вода, а другая субстанция": Отдыхающие пожаловались на разгул ротавируса в Сочи

Отдохнувшие в Сочи жалуются на ротавирусную инфекцию и несоблюдение санитарных норм. "300 метров береговой линии – это совсем не вода, а другая субстанция, концентрированная", - пишут о ситуации в Сети.

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