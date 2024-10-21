Главком НАТО сделал громкое заявление о российской армии

Кристофер Каволи. Фото: Wikipedia.org. 26,5K прочтений Вчера Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, четырёхзвёздный генерал Армии США Кристофер Каволи заявил в интервью Spiegel о необходимости самого большого перевооружения альянса со времен холодной войны из-за силы российской армии.
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