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Главком НАТО сделал громкое заявление о российской армии

Главком НАТО сделал громкое заявление о российской армии

Кристофер Каволи. Фото: Wikipedia.org. 26,5K прочтений Вчера Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, четырёхзвёздный генерал Армии США Кристофер Каволи заявил в интервью Spiegel о необходимости самого большого перевооружения альянса со времен холодной войны из-за силы российской армии.

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