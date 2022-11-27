Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Андрей Багин: «Первое место – это приятно. Надо еще набирать и набирать очень много, а на сегодня – пока довольны»

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свою победу на этапе Гран-при России в Перми.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх