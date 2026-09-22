Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях

Народного депутата Верховной рады Александра Фельдмана привлекли к административной ответственности и оштрафовали за публикацию рекламы на русском языке на собственной странице в соцсетях .
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