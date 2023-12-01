Власти Украины заявили о повреждении завода в Херсоне

Назначенный киевскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в результате ночных ударов в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне повреждены предприятие и заводская территория.
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