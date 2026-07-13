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Фальковский покинул «Ак Барс» и может перейти в «Шанхай». Защитнику не предложили новый контракт («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта», защитник Степан Фальковский покинул « Ак Барс ». 29-летнему белорусу не предложили новый контракт.

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