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  • Михаил Давидюк
    Куда катится страна...Разгадываем тайну...
  • сергей
    Задолбали эти провидцы и иже с ними. Чем хреновее дела в государстве , тем больше прислушиваются к мнению всяких прох...Индийский мальчик...
  • игорь хари
    А Ванга чё говорит по этому поводу?И Глоба чёт затих..Индийский мальчик...

Татьяна Лазарева: оппозиционная телеведущая, иностранный агент и русская эмигрантка

Татьяна Лазарева: оппозиционная телеведущая, иностранный агент и русская эмигрантка

Татьяна Лазарева: оппозиционная телеведущая, иностранный агент и русская эмигрантка Елена ГалицкаяНовосибирская юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева оказалась в центре внимания после того, как ей был присвоен статус иностранного агента на территории России.

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