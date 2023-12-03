Татьяна Лазарева: оппозиционная телеведущая, иностранный агент и русская эмигрантка Елена ГалицкаяНовосибирская юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева оказалась в центре внимания после того, как ей был присвоен статус иностранного агента на территории России.