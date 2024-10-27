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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Есть небольшое чувство горечи – в следующем году «Феррари» может претендовать на титул, а меня в команде уже не будет»

Сайнс признал досаду от грядущего ухода из «Феррари». Испанец в следующем сезоне продолжит карьеру в «Уильямсе», а его место в итальянской команде займет Льюис Хэмилтон.

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