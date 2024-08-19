Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп заявил о желании сделать Маска своим советником при переизбрании

Трамп заявил о желании сделать Маска своим советником при переизбрании

Кандидат в президенты США от республиканцев и бывший глава государства Дональд Трамп хотел бы видеть миллиардера и основателя Tesla Илона Маска в американской администрации в случае своего переизбрания на пост президента.

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