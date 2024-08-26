Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    А я Монтян с первых выступлений ненавижу.Может быть она и права в некоторых моментах,но она ненавидит нас и давать ей...Монтян стращает: ...
  • лина любимцева
    Даже удивительно, что подобные чиновники еще существуют...Есть предложение:...
  • лина любимцева
    Они там уже СОВСЕМ С УМА СОШЛИ в том Ростове?!!  Этот город всегда был поражен  коррупцией, еще с советских времен.  ...Есть предложение:...

Мигрант убил музыканта... и убийцу отпустили

Мигрант убил музыканта... и убийцу отпустили

https://vk.com/feed?z=photo-22. В Рязани отпрыск мигрантов до смерти забил уличного музыканта из-за несоответствия его внешнего образа нормам шариата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Писарчук Дмитрий
Необходимо пользоваться УК РФ не по прихоти диаспор а по верхнему пределу. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!
Ответить
4 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Расстреливать надо гадов. Срочно ввести в России смертный приговор.
Ответить
3 час.
Ч
Чак
Судье дать 10 лет.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх