https://vk.com/feed?z=photo-22. В Рязани отпрыск мигрантов до смерти забил уличного музыканта из-за несоответствия его внешнего образа нормам шариата.
Мигрант убил музыканта... и убийцу отпустили
Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Необходимо пользоваться УК РФ не по прихоти диаспор а по верхнему пределу. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!
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4 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Расстреливать надо гадов. Срочно ввести в России смертный приговор.
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3 час.
Ч
Чак
Судье дать 10 лет.
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1 час.
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