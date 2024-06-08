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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Количество потенциальных договорных матчей в мае снизилось до 53. Больше всего подозрительных игр зафиксировано в футболе (ULIS)

Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовала отчет о потенциальных договорных матчах, выявленных в мае 2024 года.

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