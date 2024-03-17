Ученые исследовали пользу модели машинного обучения для прогнозирования возраста

Связанные со старением изменения транскриптома в различных областях здорового человеческого мозга были изучены в предыдущих работах, однако исследование по разработке моделей прогнозирования возраста, основанных на уровнях экспрессии конкретных панелей транскриптов, отсутствует.
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