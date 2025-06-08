Токаев отправил в отставку главу минобороны и минтранса Казахстана

Гавриил Григоров/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны республики Руслана Жаксылыкова и главу минтранса Марата Карабаева, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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