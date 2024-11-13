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Петербургский дневник

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Стало известно, к каким проблемам может привести наращивание ресниц

Стало известно, к каким проблемам может привести наращивание ресниц

Среди основных – конъюнктивит, ячмень, воспаление Порой утренние бьюти-ритуалы занимают слишком много времени, а каждой из нас хочется быть красивой только проснувшись, да и отпечатавшаяся или осыпавшаяся тушь совсем не придает взгляду шарма.

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