Что ожидает представителей разных знаков в период с 9 по 15 сентября согласно восточному гороскопу Алёна ЮрьеваНовая неделя принесет нам неожиданные события и повороты судьбы, и чтобы оставаться на плаву, важно учитывать советы экспертов восточного гороскопа.
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