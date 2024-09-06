Что ожидает представителей разных знаков в период с 9 по 15 сентября согласно восточному гороскопу Алёна ЮрьеваНовая неделя принесет нам неожиданные события и повороты судьбы, и чтобы оставаться на плаву, важно учитывать советы экспертов восточного гороскопа.