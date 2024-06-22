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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонс рассказал, что в его дом забрался медведь: «Зверь под наркотой рылся в моей помойке»

«Сегодня утром медведь под наркотой рылся в моей помойке. Извини, приятель, ничем не могу помочь. Тебе нужно было навестить меня несколько лет назад», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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