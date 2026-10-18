Главное в тезисах: Тезис 1: Дональд Трамп предупреждает: победа демократов на промежуточных выборах в конгресс обернётся для США «тёмными веками» — и это не только предвыборная риторика, но отражение реального раскола элит на сторонников MAGA и глобалистскую группу Сороса.