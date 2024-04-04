Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 581 подписчик

Главная угроза: от каких болезней люди страдают чаще всего

Главная угроза: от каких болезней люди страдают чаще всего

Бытует мнение, что самой распространенной болезнью среди всего человечества является онкология. Однако, как выяснили ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), многих терзают неврологические болезни — по последним данным, с подобными проблемами столкнулось более 3,4 миллиардов людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх