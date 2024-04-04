Главная угроза: от каких болезней люди страдают чаще всего

Бытует мнение, что самой распространенной болезнью среди всего человечества является онкология. Однако, как выяснили ученые из американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), многих терзают неврологические болезни — по последним данным, с подобными проблемами столкнулось более 3,4 миллиардов людей.
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