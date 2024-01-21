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«iDeaWay»

1 подписчик

Основные темы, которые вам нужно обсудить со своими стареющими родителями

Основные темы, которые вам нужно обсудить со своими стареющими родителями

Это может показаться неудобным, но не откладывайте разговор на эти важные темыКак только вы подумали, что разговор о птицах и пчёлах — это самый неловкий разговор с родителями, жизнь подбрасывает вам ещё один неудобный разговор.

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