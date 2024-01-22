Российский миллиардер погиб при сходе лавины

Baza: основатель крупного реселлера Apple Годунов погиб под лавиной в ХибинахРоссийский миллиардер и основатель фирмы NBCOM Group, в которую входит один из крупнейших в РФ реселлеров техники Apple — компания iPort, Андрей Годунов погиб во время похода в Мурманской области, сообщает Telegram-канал Baza.