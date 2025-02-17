Молодая участница шоу "Ты супер!" умерла в больнице после двух месяцев комы

Молодая участница русского шоу "Ты супер!" Ширин Абдуллаева умерла в больнице, не приходя в сознание.
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