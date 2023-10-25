Белорусский дуэт NEMIGA: наша музыка отзывается в сердцах людей

Электронный поп-дуэт из Белоруссии NEMIGA взорвал топ-чарты стран СНГ. В разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» ребята рассказали, как своей музыкой они смогли покорить международные танцполы.