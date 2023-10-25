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Белорусский дуэт NEMIGA: наша музыка отзывается в сердцах людей

Белорусский дуэт NEMIGA: наша музыка отзывается в сердцах людей

Электронный поп-дуэт из Белоруссии NEMIGA взорвал топ-чарты стран СНГ. В разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» ребята рассказали, как своей музыкой они смогли покорить международные танцполы.

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