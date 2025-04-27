Россия может забрать всю Украину, запад бросил ВСУ, а терпение украинцев заканчивается

БлокнотРУ Новости фронта СВО сегодня на утро 25 апреля 2025 года Дональд Трамп, общаясь с прессой после встречи с норвежским премьером Йонасом Гаром Стере, поделился своим видением мирного урегулирования украинского конфликта.