ИТ-эксперт Касперская: смартфоны россиян точно отключат при начале войны с США

Россиянам следует задуматься об отказе от iPhone и Android-смартфонов, поскольку США используют их для слежки и могут использовать как рычаг давления на население России в случае начала так называемой "горячей войны".
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