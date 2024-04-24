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ИТ-эксперт Касперская: смартфоны россиян точно отключат при начале войны с США

ИТ-эксперт Касперская: смартфоны россиян точно отключат при начале войны с США

Россиянам следует задуматься об отказе от iPhone и Android-смартфонов, поскольку США используют их для слежки и могут использовать как рычаг давления на население России в случае начала так называемой "горячей войны".

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