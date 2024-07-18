Сийярто: Если Трамп победит, есть шанс на переговоры по Украине в этом году

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, выразил надежду на то, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США, в этом году удастся начать мирные переговоры по Украине.
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