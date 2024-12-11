За прошедшие сутки в области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими

В Фурманове в 20-35 на регулируемом перекрестке улиц Социалистическая-Революционная 57-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ-3302», под управлением 21-летнего водителя, после чего автомобиль «ВАЗ» совершил столкновение с движущимся сзади автомобилем «Рено Меган», под управлением 42-летнего водителя.