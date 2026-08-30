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Царьград

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Сергей Лавров заявил об угрозах РФ из-за активности НАТО на Севере

Сергей Лавров заявил об угрозах РФ из-за активности НАТО на Севере

Глава МИД России Сергей Лавров в статье на ria.ru обсудил угрозы для РФ, вызванные военной активностью НАТО на Крайнем Севере.

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