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Закон и Порядок

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Кремль крепко взялся за врагов России: Данилко-"Сердючка" получил удар, откуда не ожидал

Кремль крепко взялся за врагов России: Данилко-"Сердючка" получил удар, откуда не ожидал

Фото: globallookpress.com/Maxim Burlak Автор: Редакция Новоросинформ*** Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, сообщил о том, что ему пожизненно запретили въезд на территорию Объединённых Арабских Эмиратов.

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Комментарии
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Аудрюс
Хотелось бы увидеть нечто подобное и с финансовыми воротилами из России....
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15 час.
Вера Голубь
У этих звездунов мания величия!  Раздуло....   пока они смеются  &quot; с  кого-то...&quot;   а не над кем-то, результат будет такой. Лучше бы посмеялись над собой... хотя там надо рыдать.
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14 час.
Галина Друзина
Согласна, это всё шушера, надо почистить в верхах, там много ждунов и тех кто не согласен  с Путиным.
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8 час.

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