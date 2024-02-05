Кремль крепко взялся за врагов России: Данилко-"Сердючка" получил удар, откуда не ожидал

Фото: globallookpress.com/Maxim Burlak Автор: Редакция Новоросинформ*** Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, сообщил о том, что ему пожизненно запретили въезд на территорию Объединённых Арабских Эмиратов.
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