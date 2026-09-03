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Царьград

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Spiegel сообщил о 165 диверсиях в Германии в 2026 году

Spiegel сообщил о 165 диверсиях в Германии в 2026 году

В Германии в 2026 году зафиксировано более 160 случаев диверсий на объектах инфраструктуры, преимущественно в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.

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