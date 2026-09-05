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Концерт Attila

Концерт Attila

После семилетнего перерыва Attila вновь выступит перед российской публикой. Американская группа давно строит свою музыку на прямом столкновении тяжёлых риффов, брейкдаунов и предельно энергичной подачи, поэтому её концерты особенно ценят слушатели, которым важны физическое ощущение звука и напряжение живого выступления.

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