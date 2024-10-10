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Ученые выяснили, почему митохондрии передаются только от матери

Ученые выяснили, почему митохондрии передаются только от матери

Митохондрии и наследственность: новое исследование Университета Колорадо проливает свет на загадку Недавнее исследование, проведённое Университетом Колорадо (University of Colorado) в Боулдере, раскрывает механизмы, лежащие в основе наследования митохондрий.

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