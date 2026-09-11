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На популярном у россиян курорте зафиксировали вспышку коронавируса

На популярном у россиян курорте зафиксировали вспышку коронавируса

Несколько россиян, отдыхающих в Таиланде, заболели коронавирусной инфекцией. По их словам, среди основных симптомов были высокая температура, головная боль и сильная ломота в теле.

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