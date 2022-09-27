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Власти пошли навстречу: Отопление в домах белорусов включат раньше времени

Власти пошли навстречу: Отопление в домах белорусов включат раньше времени

О досрочном включении отопления стало известно из тг-канала брестского градоначальника Александра Рогачука, который заявил, что в местных Горисполком стало поступать очень много обращений от озябших от сырости в собственных квартирах граждан.

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