На Смоленщине утвердили новый знак отличия

Знаком «Почётный работник культуры и искусства Смоленской области» будут отмечены заслуженные работники сферы Новый знак отличия для работников сферы культуры и искусства был утверждён в Смоленской области.
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