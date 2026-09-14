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Регионы России

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Братья Хикерсон задержаны после конфликта в баре после смерти актрисы Хайден Панеттьери

Братья Хикерсон задержаны после конфликта в баре после смерти актрисы Хайден Панеттьери

Американцы Брайан и Зак Хикерсоны были задержаны полицией в Южной Каролине после драки в баре, произошедшей несколько недель спустя после смерти актрисы Хайден Панеттьери.

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