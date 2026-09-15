Мурашко спрогнозировал рост риска заболеваемости раком до 50%

В России будет расти риск возникновения онкологических заболеваний на фоне увеличения продолжительности жизни.
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