Помощник-рецидивист украл из-под матраса накопления 90-летней пенсионерки из Иркутска

В Иркутске сотрудники полиции задержали ранее судимого 43-летнего местного жителя по подозрению в краже крупной суммы денег у 90-летней пенсионерки, являющейся представительницей категории “дети войны”, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
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